Auszeichnung für „Haus Nenzing“

Gesundheitsminister Mückstein überreichte das nationale Qualitätszertifikat

„NQZ“ nennt sich kurz, was das nationale Qualitätszertifikat und damit ein österreichweit einheitliches Modell zur objektiven Bewertung der Qualität von Alten- und Pflegeheimen meint. Die Nenzinger Senioren Betreuung darf sich nun über diese Auszeichnung freuen. Nach monatelanger Vorbereitung des ganzen Teams durften Heimleiter Dieter Visintainer und DGKS Andrea Helbock stellvertretend das Zertifikat von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein entgegen. „Entwickelt wurde das NQZ von einer Arbeitsgruppe, die das Sozialministerium gemeinsam mit dem Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs eingerichtet hat“, erläutert Dieter Visintainer. „Durch dieses einheitliche System wird eine unüberschaubare Anzahl von Gütesiegeln – wie etwa in Deutschland – vermieden.“ Als besonders wichtig für die Qualität für Bewohnerinnen haben sich dabei die Kriterien Empathie (Anteilnahme, Mitgefühl), Autonomie (Selbstbestimmung), Sicherheit und Privatheit herausgestellt. „Hinterfragt werden Prozesse welche notwendig sind, damit die angestrebte Lebensqualität auch wirklich bei den Bewohnerinnen ankommt“, so der Leiter des Haus Nenzing.