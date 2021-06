Auszeichnung für „Entrepreneurship Education“

Das BG Dornbirn wurde für die bisher gegründeten Junior Companies ausgezeichnet.

Dornbirn. Face-Painting, Bio-Leckerli für Haustiere, Backmischungen im Glas, umweltfreundlicher Fusselentferner – dies sind nur einige der Junior Companies, die in den vergangenen Jahren am BG Dornbirn gegründet wurden. Insgesamt haben seit der Einführung des Wahlpflichtgegenstandes „Junior Company“ im Schuljahr 2013/14 unternehmerische Schüler 12 erfolgreiche Junior Companies gegründet. Alle stiegen mit einem Gewinn aus, der sich zum Teil im vierstelligen Bereich bewegte.

Im Zuge der 25-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten von Junior Achievement Austria wurde das langjährige Engagement des BGD in Form einer Ehren-Plakette gewürdigt. Die feierliche Überreichung als Teil eines geplanten Festaktes war letztes Jahr aufgrund der COVID-Schutzbestimmungen nicht möglich. Doch jetzt wurde die Plakette von Michael Heim, dem Vertreter der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, offiziell an den Direktor des BG Dornbirn Markus Germann überreicht.

„Junior Company“ ist seit mehr als 25 Jahren ein international erfolgreiches Bildungsprogramm, das auch in Österreichs Schulen umgesetzt wird. Die Schüler entwickeln in Teams von sechs bis zehn Mitgliedern eine Geschäftsidee, finden einen Firmennamen für ihr Unternehmen, schaffen Abteilungen und besetzen die entsprechenden Positionen. Die Start-up Finanzierung erfolgt durch den Verkauf von Anteilsscheinen in der maximalen Höhe von 800 Euro – damit kann die Produktion gestartet und die Produkte können vermarktet und verkauft werden.