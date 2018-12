Auszeichnung für die gute Öffentlichkeitsarbeit

Hohenemser Dieter Heidegger für Öffentlichkeitsarbeit in Österreich für AIMS verantwortlich.

Kürzlich wurde Dieter Heidegger, verantwortlich für Marketing und Kommunikation des Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee, die Agenden der Öffentlichkeitsarbeit von AIMS in Österreich übertragen.

Die „Association of International Marathons und Distance Races“, kurz AIMS genannt, ist eine Vereinigung von Marathon und Langstreckenrennen. Sie wurde 1982 bei einem Treffen von Marathon-Rennleitern in London gegründet und zählt weltweit über 450 Organisationen als Mitglieder.

AIMS arbeitet auch eng mit IAAF zusammen, um sicherzustellen, dass die Straßenrennen genau gemessen werden. Alle AIMS-Rennen müssen von einem akkreditierten AIMS / IAAF-Kursmesser gemessen werden. In Österreich zählen neben dem 3-Länder-Marathon, auch die Marathons in Wien, Salzburg und der Wachau sowie der Österreichische Frauenlauf in Wien zu den Mitgliedern von AIMS.

Peter McLean, weltweiter PR-Direktor von AIMS: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter Heidegger, um den Bekanntheitsgrad von AIMS in Österreich zu erhöhen und die Verbreitung des Marathons und des Distanzrennens für die Menschen in Österreich zu unterstützen.“