Auszeichnung für den FC Dornbirn Erfolgscoach

Markus Mader wurde von einer Fachjury zum viertbesten Trainer in der 2. Liga gewählt.

Auch in der 2. Liga hat die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern die Besten der Saison 2020/21 in den Kategorien Spieler, Tormann und Trainer gewählt.

Wie in der Tipico Bundesliga mit Patson Daka gibt es auch in der 2. Liga die Doppelfunktion Bester Spieler & Torschützenkönig – denn einerseits ist Fabian Schubert die Torjägerkrone mit aktuell 32 Treffern in 27 Spielen quasi nicht mehr zu nehmen, andererseits wurde der Stürmer vom FC Blau Weiß Linz von der Jury zum besten Spieler der Saison gewählt. Er tritt damit in die Fußstapfen von Ronivaldo dem zuletzt zweimal in Folge diese doppelte Auszeichnung gelungen ist. Ob Schubert mit dem Meisterschild der 2. Liga auch eine dritte Trophäe in die Höhe heben darf, entscheidet sich morgen im direkten Duell zwischen dem FC Liefering und dem FC Blau Weiß Linz. Bei der anschließenden Meisterfeier erhält Schubert seine Auszeichnungen vom Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer.