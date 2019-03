Auszeichnung für Autobiografische Schreibwerkstatt

VHS Schlosserhus-Kursleiterin erhält Zertifikat für innovative und originelle Projektidee.

Rankweil In einem mehrstufigen Auswahlprozess erreichten elf von 47 eingereichten Projekten die hohen Qualitätskriterien der Studie „Good Practice in der SeniorInnenbildung“, die das Sozialministerium in Auftrag gab. In Vorarlberg wurde das Seminar „Kopfkissenbuch: Vom Leben schreiben“ ausgewählt, das mit älteren Menschen alternative Techniken und Kreativitätsmethoden zum biografischen Schreiben erarbeitet. Projektleiterin ist Evelyn Brandt. Ihr wird am 1. April im Rahmen der Tagung „Bildung im Alter. Qualität in Theorie und Praxis“ in Wien das Zertifikat verliehen. Anlässlich der Tagung des Sozialministeriums werden Modellprojekte vorgestellt und in Vorträgen aktuelle wissenschaftliche Positionen und Forschungsergebnisse präsentiert. BRA