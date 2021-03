Auszeichnung „familieplus“ im künftigen Generationenhaus übergeben

Bregenz (BRK) – Seit 2012 gilt für Vorarlberger Gemeinden: Wer am Programm „familieplus“ teilnimmt, erhält

Ein Vorzeigeprojekt dürfte auch die Nachnutzung der zwischenzeitlich leerstehende alten Volksschule Rieden sein, die als Location für die „familieplus“-Auszeichnung diente. Die Ar­beiten zur Umgestaltung in ein generationenübergreifendes Familien- und Bildungshaus sind dort nämlich schon längst im Gange. So wurden bereits Handwerkerarbeiten um fast 1,2 Millio­nen Euro netto vergeben. Darunter fallen etwa Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen, der Trockeninnenausbau, Maler-, Bodenleger-, Fliesenleger- und Glaserarbeiten etc. Das Haus selbst wurde 1906/07 nach Plänen der Bregenzer Baumeister Natter und Braun erbaut. Bis zur Übersiedlung sämtlicher Klassen in die neue Schule Rieden im Vorjahr wurden hier unzählige Kinder aus den Stadtteilen Rieden und Vorkloster unter­richtet.