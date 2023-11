Ausweichschule nimmt Gestalt an

Die Ausweichschule am Schlatt nimmt Gestalt an. Nach den Semesterferien können alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule Rotkreuz übersiedeln.

Die Containerschule aus Hittisau wurde erfolgreich nach Lustenau übersiedelt und steht bereits an ihrem neuen Standort am Schlatt. Nun geht’s an den Innenausbau.

Lustenau Bereits in den Herbstferien wurde die Containerschule in Hittisau abgebaut und nach Lustenau übersiedelt. Nun stehen alle Container an ihrem Platz, die Arbeiter können mit den Innenarbeiten der Ausweichschule beginnen. Nach den Semesterferien werden alle 270 Schüler der Volksschule Rotkreuz mit ihren Lehrpersonen in der Ausweichschule für gut zwei Jahre Platz finden. „Wir freuen uns schon sehr, bis wir in die neue Schule übersiedeln“, sagt Direktor Robin Würtinger. Für rund zwei Jahre werden sie dortbleiben, ehe der Campus Rotkreuz fertig gestellt wird.

Platz für 13 Klassen

Die Containerschule bietet Platz für 13 Klassen sowie ein kleines Konferenzzimmer. „Glücklicherweise dürfen wir beim gegenüberliegenden Kindergarten die Räumlichkeiten des ehemaligen Rotkreuz-Kindergarten-Traktes benutzen. Dort werden wir einen Werkraum sowie eine Vorschulklasse unterbringen.“ Die Kindergartenkinder vom Rotkreuz werden in den Semesterferien bereits in den neuen Kindergarten beim Campus Rotkreuz einziehen. „Die Arbeiten bei der Ausweichschule laufen super. Alles geht schneller als geplant. Bereits Ende November/ Anfang Dezember kommen die neuen Möbel in die Schule“, erzählt Würtinger auf Nachfrage der VN-Heimat.

Hochwertige Containerschule

Die Verantwortlichen legen großen Wert auf eine hochwertige provisorische Schule. Dafür wird der Innenbereich mit Holz ausgekleidet. Auch die Holztreppen aus Hittisau sind bereits aufgebaut und lassen dadurch einen Aufgang in den zweiten Stock zu. Ende dieser Woche soll das Dach aufgestellt werden. „Die Schule nimmt Gestalt an“, freut sich Würtinger.

Pausenhof im Grünen

Zeitgleich arbeiten die Verantwortlichen an dem neuen Pausenhof für die Kinder. Dort wird für die rund 270 Volksschulkinder ein Klettergerüst für 40 kletternde Kinder aufgestellt, ein Kletterstein sowie einen Balancierparcours errichtet. Schattensegel sorgen für die nötige Beschattung an warmen Tagen. Nach den Semesterferien können die Schüler zudem ihren neuen Turnsaal beim Campus benutzen. Dieser wird bis dahin fertig sein.

Nötige Vorkehrungen treffen