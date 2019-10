Auswanderungsgeschichten aus dem Walgau

am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, um 19.30 in der bugo Bücherei Göfis

Viele unserer Vorfahren suchten ihr Glück in der Fremde. Armut und Verzweiflung, Hoffnung und Wagemut, Behördenwillkür, Abenteuerlust oder einfach Hunger: mannigfaltige Gründe standen am Beginn jeder Reise in eine – hoffentlich – bessere Zukunft. Umgekehrt suchten aber auch viele Menschen ihr Glück bei uns.