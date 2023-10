Auswandern und Bogenschießen: Familie Spiess erfüllt sich in Südafrika ihren Traum auf der eigenen Farm

Karin und Christian Spiess wagten einen großen Schritt. Mit ihren Kindern verließen sie im Jahr 2018 Lustenau, um nach Südafrika auszuwandern. Dort betreiben die Vorarlberger erfolgreich eine Bogenschießfarm.

Im September 2018 war es soweit, Christian und seine Familie mussten sich vom Ländle und ihren Familien verabschieden. Durch Karins Eltern, die in Südafrika leben und dort eine Farm besitzen, hatten sie die Möglichkeit dort einzuziehen. „Es hat sich einfach eine Möglichkeit mit einem eher geringen Risiko ergeben. Dann haben wir unser Abenteuer gestartet“, erzählt Christian. „Anfangs sagten wir uns, wenn es nicht klappt, dann gehen wir wieder heim. Und wenn es klappt, ist es wunderbar. Noch sind wir da.“ Die Idee hat Christian seinem Freund Günter Hämmerle, dem damaligen Obmann des Bogenschießclubs in Lustenau, zu verdanken. „Bavor wir ausgewandert sind, hat Günter mir gesagt, dass er mir das Bogenschießen gerne mal zeigen würde. Da wir auf eine Farm ziehen und sehr viel Platz haben werden, könnte man diese Idee doch in Südafrika umsetzen, meinte er. Nachdem ich die ersten Pfeile geschossen hatte, war ich sofort begeistert.“ Daraufhin habe er es seiner Frau gezeigt, die die gleiche Begeisterung gespürt hat.