Auswärtsspiel am Wörthersee

Im Saisonfinale des Grunddurchganges in der Football Division 1 geht es für die Blue Devils am Wochenende nach Klagenfurt.

Dabei sind die Blue Devils nach der knappen Niederlage vor einer Woche bei den Amstetten Thunders heiß auf weitere Punkte. In Niederösterreich agierten die Emser dabei von Beginn an sehr stark und konnten das Kommando auf dem Platz übernehmen. In einem hart umkämpften Spiel war der Ausgang bis zur letzten Minute offen. Wenige Sekunden vor Spielende konnten die Thunders im aller letzten Angriffsversuch dann allerdings den entscheidenden Kick zur erstmaligen Führung verwandeln. Beim anschließenden Kickoff konnten die Blue Devils dann keine Yards mehr erzielen und mussten sich am Ende in einer unglaublich spannenden Partie knapp geschlagen geben.

Mit der Niederlage am vergangenen Wochenende in Amstetten besteht für die Hohenemser Blue Devils zwar keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs, trotzdem wollen sich die Schützlinge von Trainer Tyler Harlow in den letzten beiden Spielen mit einer ansprechenden Leistung aus der Saison verabschieden. Dazu treffen die Emser am kommenden Samstag auf die noch sieglosen Lions aus Klagenfurt. Die Kärntner stehen zwar am Tabellenende, zeigten in dieser Saison aber bereits gute Leistungen und dürfen keineswegs unterschätzt werden. Den Abschluss der Saison bildet für die Blue Devils dann am ersten Juliwochenende das Spiel bei Tabellenführer Salzburg. MIMA