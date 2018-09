Auswärtssieg in St. Pölten nie in Gefahr

Am Samstag konnten die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch den zweiten Sieg in Folge einfahren.

In St. Pölten feierten Czeteniys Schützlinge einen ungefährdeten 17:25 Sieg. Die Marschroute war von Anfang an klar: Eine stabile Abwehr sollte für schnelle Angriffe und Tore sorgen. Dies gelang Schmidle und Co. In der ersten Halbzeit zum größten Teil sehr gut. Es konnten viele Chancen herausgespielt werden, während man hinten Beton mischte. Allerdings haderten die Feldkircherinnen teilweise mit der Chancenauswertung und vielen technischen Fehlern. Zur Halbzeit führte man komfortabel mit 8:14.