Auswärtssieg im Vierpunktespiel

Die Herrenmannschaft des HC Sparkasse BW Feldkirch gewinnt das wichtige Auswärtsspiel beim TSB Ravensburg mit 28:26.

Mit einer Wegstrecke von lediglich 80 km, konnte man von einem “kleinen Derby” in Ravensburg sprechen. Es könnte ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter gewesen sein, denn die “RAMS” standen vor der Partie mit 4 Punkten in der Tabelle auf dem 12. Tabellenplatz. Die Montfortstädter verweilten mit 8 Zählern auf Platz 11. Mit diesem wichtigen Sieg konnten sich Springhetti & Co. ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Die Blau-Weißen starteten gut in die Partie: bereits nach fünf Minuten stand es in der Kuppelnauhalle in Ravensburg 3:0 für die Blau-Weißen. Doch dann taten sich die Feldkircher immer schwerer gegen eine robuste Abwehr der Heimmannschaft und einem starken Joachim Neff im Tor. Im Angriff spielte man viel zu statisch und in der Abwehr fehlte die letzte Konsequenz. So musste man in der 22. Minute erstmals die Führung aus der Hand geben. Die „Rams“ kamen immer besser ins Spiel und bestrafen jeden Ballverlust der Feldkircher mit einem blitzschnellen Gegenstoßtor. So gelang es den Hausherren bis zur Halbzeit ein kleines Polster zu erspielen. Beim Pausenstand von 11:14 wechselten beide Mannschaften die Seiten.