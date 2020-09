Auswärtsniederlage für U16 der Admira

Die Admira Youngsters starteten mit einer Niederlage in die neue Saison.

Dabei fanden die Admira Jungs auf dem Sportplatz in Schwarzenberg besser ins Spiel und konnten bereits in der sechsten Minute durch Matthias Engel mit 1:0 in Führung gehen. In weiterer Folge kamen aber auch die Wälder besser ins Spiel und kamen immer wieder gefährlich vor das Dornbirner Tor. Noch vor dem Pausenpfiff gelang den Gastgebern dann auch der Ausgleich zum 1:1.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb das Spiel vorerst noch ausgeglichen, doch die Wälder konnten in dieser Phase ihre Chancen besser nutzen und gingen so schnell mit 3:1 in Führung. Joel Lopez Hernandez gelang in der 64. Minute zwar noch der Anschluss zum 2:3, doch kurz vor Spielende führte das Nachwuchszentrum Mittelwald mit 5:2. Der Treffer von Matthias Engel zum 3:5 war dann nur mehr Ergebniskosmetik und die Wälder erzielten in der Nachspielzeit ein weiteres Tor zum 6:3 Endstand.