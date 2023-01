Auswärtserfolg für die Pioneers Vorarlberg

Die Habscheid-Cracks gewinnen trotz zahlreicher Ausfälle in Ljubljana deutlich mit 4:0.

Mit überaus dünner Personaldecke ging die Fahrt in die slowenische Hauptstadt, wo das dritte Saisonduell mit Olimpija Ljubljana auf dem Programm stand. Die Drachen stecken ihrerseits in einer Krise, nur eines der letzten zehn Spiele konnte gewonnen werden, die beiden ersten Aufeinandertreffen mit dem Liganeuling aus Vorarlberg gingen aber jeweils recht klar an die Slowenen.