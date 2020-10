Auswärtserfolg für Admira´s U16

Im zweiten Meisterschaftsspiel gab es den ersten vollen Erfolg für die Jungkicker aus dem Rohrbach.

Dornbirn. In der vierten Runde der laufenden VFV U16 Meisterschaft mussten die Nachwuchskicker der Dornbirner Admira am vergangenen Freitag zum FNZ Vorderwald nach Krumbach. Für die Rohrbächler war es aufgrund zweier Spielabsagen aber erst das zweite Spiel in der laufenden Saison.

Überraschende Führung für Admira Youngsters

Im Krumbacher Dorfstadion starteten die Wälder Nachwuchskicker von Beginn engagiert in das Spiel und übten von der ersten Minute großen Druck auf das Dornbirner Tor aus. Der Pfosten und Admira Keeper Simeon Heim konnten allerdings einen Rückstand der Youngsters aus der Messestadt verhindern und so nutzte Furkan Alici in der 27. Minute einen schnellen Gegenstoß der Dornbirner zur, zu dieser Zeit überraschenden, Führung der Dornbirner. Mit dem 1:0 für die Gäste ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Admiraner sicherten sich Auswärtserfolg

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich in Krumbach das gleiche Bild und die jungen Wälder Kicker blieben spielbestimmend. Joel Lopez Hernandez nutzte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zur 2:0 Führung der Admira und damit stabilisierte sich auch das Spiel der Dornbirner. Die „Blauen“ aus dem Rohrbach kamen in weiterer Folge immer besser ins Spiel und Hernandez, sowie Collin Klemen konnten in der Schlussphase den 4:0 Stand für die Admiraner sicherstellen.

Mit dem klaren Erfolg im Bregenzerwald konnten die Admira Youngsters erstmals in dieser Saison anschreiben, bevor es in dieser Woche im Nachtragsspiel nach Gaissau geht und am Freitag das das U16 Team des FC Alberschwende auf die Kicker von Michael Dür und Florian Klemen wartet. Spielbeginn gegen das Nachwuchsteam aus dem Wald ist am kommenden Freitag, 9. Oktober um 18 Uhr auf dem Sportplatz im Rohrbach. MIMA