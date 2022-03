Ausverkauftes Kindertheater in der Remise

Bludenz. Die ersten eigenen Schritte, Geborgenheit und der ganz normale Alltag – mit diesen Themen überzeugte das Theater Feuerblau am Freitag in der Remise Bludenz.

Mit großer Begeisterung und Freude nahmen sowohl die kleinen Besucher*innen als auch Pädagog*innen, Eltern und Großeltern das Angebot des Bludenzer Kulturbüros an: die erste Kinderveranstaltung in diesem Jahr war komplett ausverkauft. Sowohl bei der Vorstellung speziell für Kindergärten und Schulen als auch nachmittags beim Familientheater überzeugten Klaus Seewald in der Rolle des alten Petterson und Monika Zöhrer als die beliebte Figur des Kater Findus und zauberten den Sprösslingen ein Lächeln ins Gesicht. Groß und Klein fand Gefallen an dem lustigen Kater und verfolgten mit Spannung die Geschichte über seine ersten Schritte hinaus in die weite Welt.