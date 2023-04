Ausverkauftes Haus als Geburtstagsgeschenk

Buch. Viel Applaus für den Theaterverein für Komödie zum Halbrunden.

Kürzlich stand die Berggemeinde wieder drei Wochen lang ganz im Zeichen des Schauspiels. Nach längerer Abstinenz brillierte die bekannte Theatergruppe pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum wieder auf der Bühne. Dem waren wochenlange Proben und Vorbereitungen vorausgegangen. Mit dem humorigen Klassiker „die vertagte (Hochzeits-) Nacht“ wollten die Verantwortlichen an die Erfolge vor der Pandemie anknüpfen. „Mit einem motivierten Team auf der Bühne und hinter den Kulissen sowie einem tollen Stück ist das Hochfahren der Theaterkultur geglückt“, so Obmann Gerhard Stofleth mit Sandra Eberle (Regie) über die herausfordernde aber zugleich auch eindrucksvolle Spielsaison. So sorgten gleich elf Darstellende für Pointen am laufenden Band, während das Team am Eintritt, in der Maske, bei der Technik oder auch in der Wirtschaft bei den Aufführungen alle Hände voll zu tun hatte.