Mit Komödie zurück auf der Theaterbühne

Buch. Zum 75-jährigen Bestand rüstet sich der Theaterverein wieder auf eine Spielsaison.

Noch gut erinnern sich die Verantwortlichen des Theaters in Buch (TiB) an die Situation vor drei Jahren. Zumal damals die Pandemie in Vorarlberg zunehmend Fahrt aufnahm, mussten nur wenige Tage vor der Premiere alle Vorstellungen abgesagt werden. Wenig zu lachen gab es auch in den zwei Jahren danach. Auch hier blieb die Theaterbühne in der Berggemeinde coronabedingt leer. Die 1948 offiziell gegründete Theatergemeinschaft nutzte die Zeit, um mit Aus- und Weiterbildungsschwerpunkten auch neue Talente gewinnen zu können. Nun rüstet sich der Verein mit der heiteren Komödie „die vertagte (Hochzeits-)Nacht“ auf die dreiwöchige Spielsaison. „Für die neue Bühnenproduktion ist es gelungen, gleich elf Darstellende zu finden“, zeigt sich Vorstand Gerhard Stofleth sehr zuversichtlich.