Ausverkauft! Schul-Aquathlon in Dornbirn sprengt den Rahmen

Der Skinfit Schulaquathlon geht am Dienstag den 5. Juni bereits zum 18. Mal über die Bühne!

Zwischen 300 und 350 Schüler, aus 16 Vorarlberger Schulen messen sich am Dienstag, 5. Juni im Waldbad Enz beim 18. Dornbirner Skinfit Schulaquathlon. Auf dem Programm stehen für die Schüler von 10 – 18 Jahren ein Schwimm- und anschließender Laufbewerb. Der Start erfolgt um 9.30 in „Wellen“ im Waldbad Enz. Der Schulaquathlon, der vom Vorarlberger Triathlon Verband und dem Landesschulrat Vorarlberg organisiert wird, hat in den letzten Jahren einen enormen Zuspruch erhalten und somit kann auch für heuer eine überaus spannende und interessante Veranstaltung versprochen werden.