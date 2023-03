Ausverkauft heißt es bei allen MINT-Veranstaltungen

Alle Events der Region Vorderland Am Kumma werden buchstäblich gestürmt.

FELDKIRCH. Mit der gemeinsam getragenen MINT-Strategie verfolgen Land, Bildungsdirektion und Wirtschaftskammer Vorarlberg das Ziel, junge Menschen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu interessieren und für eine Ausbildung in diesem Bereich zu motivieren: „Die Forcierung der MINT-Fächer entspricht den heutigen und künftigen Anforderungen im Berufsleben, um Zukunftskompetenzen zu stärken, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit Vorarlbergs zu festigen“, so Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Für das Jahr 2023 wurden kürzlich von der Vorarlberger Landesregierung für die konsequente Umsetzung der MINT-Strategie Fördermittel in Höhe von 290.000 Euro freigegeben. Für die praktische Umsetzung der Strategie wurden eine zentrale MINT-Koordinationsstelle sowie regionale und lokale Stellen mit jeweils einem MINT-Verantwortlichen eingerichtet, ein MINT-Wiki dient der Vernetzung aller relevanten Aktivitäten. Die Verankerung in allen Landesteilen und Gemeinden und an möglichst allen Schulstandorten ist wichtig, betont Landesstatthalterin Schöbi-Fink: „Jedes Talent soll die Chance bekommen, entdeckt zu werden. Die MINT-Strategie des Landes Vorarlbergs bietet dazu eine gute Möglichkeit.“ Schöbi-Fink freut sich, dass MINT in den letzten Jahren ein fester Bestandteil, nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Freizeitaktivitäten vieler Schüler geworden ist. Auch zu erwähnen sei die gute Vernetzung der Volks- und Mittelschulen mit der Fachhochschule und privaten Initiativen, welche die digitalen Kompetenzen der Kinder fördern.