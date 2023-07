Austrian Brass Consort: Der Tag eines Königs

Am 30. Juli spielt das Ensemble von österreichischen Musikuniversitäten um 17:00 Uhr in der Villa Falkenhorst.

Tag eines Königs

Im Programm „Der Tag eines Königs“ dreht sich alles um (nicht immer) alltägliche Ver­pflich­tungen und Vergnügungen eines Monarchen. Vom Sonnenaufgang zu früher Morgenstunde bis zum abendlichen Besuch in der Oper erlebt das Publikum einen ganzen Tag – aber keinen gewöhnlichen, sondern den Tag eines Königs. In acht verschiedenen Abschnitten wird auf mu­sikalische Weise beschrieben, wie ein Thronhalter den Tag verbringt. Um die verschie­de­nen Szenen authentisch zu präsentieren, greift das Ensemble zu vielfältigen Mitteln: So wird beispielsweise ein gregorianischer Choral aus der Ostersequenz singend zum Besten gege­ben, während der Tafel klappert das Geschirr und passend zur Jagd greift man zum Jagd­horn und es erklingt ein Signal aus der Ferne. Dieses Gesamtkonzept wurde von Maximilian Petz und Lorenz Jansky konzipiert und für vier Trompeten, vier Posaunen, eine Tuba und ein Schlagwerk arrangiert.