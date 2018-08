Austria will eigene Fans verwöhnen

Die Fans im Planet Pure Stadion sollen den ersten Saisonsieg bejubeln können.

Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt folgte am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Horn mit dem klaren 3:1-Sieg der erste Sieg in dieser Saison. Heute soll in Lustenau nachgesetzt werden – gegen die Amateure des LASK. „Wir haben in den letzten Spielen bewiesen, dass wir auch qualitativ ein gutes Team haben“, gibt sich Trainer Gernot Plassnegger zuversichtlich, dass nun auch gegen den Aufsteiger FC Juniors OÖ ein Dreier gelingen kann. „Es wird allerdings keine leichte Aufgabe für uns werden. Die junge Mannschaft hat Potenzial und mit Andy Reyes einen Spieler in den Reihen, der in einer Partie den Unterschied ausmachen kann.”, so Plassnegger gegenüber den VN.