Austria Wien ist der Summer-Elf zum Finaleinzug noch im Weg

Die Auslosung des Frauen-Cup hat Titelverteidiger SKN St. Pölten ein Heimspiel gegen den First Vienna FC 1894 beschert. Im zweiten Halbfinal-Duell empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland den FK Austria Wien .

Die Partien werden am Wochenende vom 30./31. März 2024 ausgetragen. Die genauen Spielansetzungen werden zeitnah fixiert.

Der FK Austria Wien überraschte am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim SK Sturm Graz und sicherte sich damit das Halbfinal-Ticket. In der Vorsaison scheiterten die Wienerinnen noch im Viertelfinale am späteren Cup-Sieger aus St. Pölten.