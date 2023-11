Austria Wien Frauen gegen SPG Lustenau/Dornbirn im Liveticker

Der Ticker vom Spiel Austria Wien vs SPG Lustenau/Dornbirn

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Wir erwarten ein sehr spannendes und schwieriges Spiel gegen den Liga-Neuling. Auch wenn schon einige Runden gespielt worden sind und wir den Gegner sehr gut analysiert und beobachtet haben, sind sie dennoch eine gewisse Unbekannte in der Liga. Sie haben immer wieder gute und vor allem knappe Ergebnisse abgeliefert, dabei wenige Gegentore erhalten. Die Performance und Punkteausbeute spielen für mich bei Ihnen nicht ganz zusammen, denn die Leistungen waren weitaus besser als die Tabelle zeigt. Deswegen wird es eine sehr schwierige Aufgabe. Wir wollen den Schwung vom Auswärtsspiel in Bergheim mit den sechs erzielten Toren mitnehmen. Das klare Ziel ist es, die drei Punkte zuhause in Favoriten zu lassen.“