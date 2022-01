Austria-Testsieg, aber immer mehr Verletzungssorgen

Austria Lustenau gewann gegen Eliteligaklub Lauterach dank Jan Stefanon, doch mehrere Akteure sind nicht einsatzbereit.

Bis zur 90. Minute hielt der Tabellenachte in der VN.at Eliteliga Intemann FC Lauterach im Testspiel gegen den Spitzenreiter der 2. Liga, SC Austria Lustenau ein torloses Remis. Erst mit dem Schlusspiff in der Nachspielzeit gelang Stürmer Jan Stefanon (23) mit einem sehenswerten Traumtor der Siegtreffer und beschert der Elf um Erfolgscoach Markus Mader 53) den ersten vollen Erfolg in einer Formüberprüfung. Viel Ballbesitz und eine Menge an guten Einschussmöglichkeiten konnte die Lustenauer Austria eine lange Zeit nicht in Tore ummünzen. Mit Pape Thiam Samba (19) war bei der Austria mehr als eine Stunde lang auch ein Testspieler im Einsatz. Der 19-jährige Senegalese von Italienischen Klub Pescara hinterließ als Mittelstürmer keinen schlechten Eindruck, eine Entscheidung über eine Verpflichtung oder Absage fällt in den nächsten zwei Tagen. Pechvogel der Partie war Austrias linker Außenbahnspieler Wallace. Der 23-jährige Offensivkicker zog sich eine schlimme Verletzung am Oberschenkel zu und wird vermutlich länger ausfallen. Schon im Herbst war der starke Sambatänzer wegen der gleichen Verletzung mehrere Wochen zum Zuschauen verdonnert. Eine MRT-Untersuchung dürfte aber über den Grad der Verletzung nun Klarheit bringen. Mit Kapitän Matthias Maak (29/Wadenentzündung), Torjäger Haris Tabakovic (27/Knie), Raul Marte (19) und Nicolai Bösch (23) fehlten weitere Kaderspieler. Geschont wurde Stammtorhüter Domenik Schierl (27). „Ersatz“ Florian Eres (23) hielt aber seinen Kasten auch rein. Der Rest vom Aufgebot der Austria durfte sich aber im Test präsentieren. Das Freundschaftsspiel gegen TSV Berg am Samstag in Hohenems wurde abgesagt. Die Mader-Mannen testen am gleichen Tag gegen SC Brühl St. Gallen mit dem Ex-FC Dornbirn Kicker Deniz Mujic und Egg-Goalgetter Rafhael Dominguez. In sieben Tagen geht es zum einwöchigen Trainingslager in die Türkei, wo dann auch ein Match gegen SCR Altach auf dem Programm steht.