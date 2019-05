Austria siegt dank Ronivaldo-Doppelpack

Die Lustenauer Austria feierte bei Nachzügler Amstetten dank zwei früher Ronivaldo-Treffer einen knappen 2:3-Auswärtserfolg.

Ticker Nachlese

Für die Lustenauer Austria ging es heute mit dem Auswärtsspiel bei Tabellen-Nachzügler Amstetten weiter. Ziel dabei war natürlich ein voller Erfolg, um den dritten Tabellenrang zu verteidigen. Und das Spiel begann sehr gut – Ronivaldo sorgte bereits in der 9. Minute für das 0:1. Und der Angreifer blieb auch in weiterer Folge der gefährlichste Mann im Dress der Austria, in der 18. Minute legte er per Kopf mit dem 0:2 nach. Mit der Führung im Rücken agierten die Lustenauer meist souverän und gingen auch mit dieser Führung in die Pause.