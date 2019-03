Austria Lustenau will sich nach oben orientieren

Im Heimspiel gegen Floridsdorfer AC zählt für die Grün-Weißen nur ein Sieg

Nur vier Punkte aus den ersten vier Frühjahrs-Meisterschaftsspielen sind für die Austria Lustenau als Dauerbrenner in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs viel zu wenig. Jetzt will sich die Elf um Trainer Gernot Plassnegger (40) in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Lediglich sieben Zähler beträgt das Guthaben der Grün-Weißen auf einen Abstiegsplatz. Im Heimspiel gegen den Mittelständler Floridsdorfer AC hofft man im Lager der Austria auf einen vollen Erfolg und das Festsetzen in der oberen Tabellenhälfte. Schön langsam gehen der Austria aber die Innenverteidiger aus. Nach Darijo Grujcic wird der Brasilianer William Rodrigues de Freitas nach seinem Seitenbandeinriss im Knie bis zu sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Dem Sambatänzer droht sogar in der Frühjahrsmeisterschaft erst gar nicht mehr fit zu werden. Auch Grujcic (Physiotherapie), der behutsam in den kommenden Wochen nach seinem Blinddarmdurchbruch wieder aufgebaut wird, dürfte aller Voraussicht nach in dieser Saison nicht mehr aufzulaufen. Ins Mannschaftstraining ist Talent Rocyan Mendonca wieder eingestiegen. Verteidiger Pius Dorn und Spielmacher Sandro Djuric dürften wohl rechtzeitig vor dem FAC Heimspiel wieder einsatzbereit sein. Marco Krainz wird wohl wieder die Kapitänsbinde von Beginn weg der Partie tragen und soll im defensiven Mittelfeld für Ruhe und Stabilität sorgen. Krainz hat in der Unter-18-Mannschaft von Austria Wien sich fit gehalten. „Es wird ein Geduldspiel. Wir müssen nach vorne mehr Druck erzeugen und die sich bietenden Möglichkeiten wennmöglich auch nützen“, sagt Austria Lustenau Coach Gernot Plassnegger. Die letzten fünf Heimspiele (drei Siege, zwei Remis) hat die Austria nicht mehr verloren und die Heimstärke ist wieder im Kommen. Der Wolfurter Stefan Umjenovic, spielt Innenverteidiger beim FAC Wien, ist zusammen mit Oliver Markoutz der beste Torschütze der Wiener. Auch der Rankweiler Ceyhun Tüccar, Kooperationsspieler von Austria Wien, dürfte in der Rolle des Jolly Joker zum Einsatz kommen.