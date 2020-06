Austria Lustenau will Klagenfurt den Meistertitel verderben

Im Austria-Duell im Planet-Pure Stadion möchten beide Mannschaften gewinnen.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Austria Lustenau vs Austria Klagenfurt



Die Lustenauer Austria will gewinnen, der Tabellenzweite SK Austria Klagenfurt muss siegen. Die Kärntner liegen acht Spieltage vor Schluss nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter Ried, drei Punkte in Lustenau sind für die Schützlinge von Trainer Robert Micheu aber Pflicht. Austria Lustenau will Austria Klagenfurt den Aufstieg in die Bundesliga verderben.