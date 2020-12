Austria Lustenau will in den letzten 90 Minuten drei Punkte

Im letzten Heimspiel des Jahres kommt der Vierte GAK mit Ex-Austria Coach Gernot Plassnegger ins Planet Pure Stadion

Vom 2. Oktober 2017 bis 4. September 2019, das sind 61 Meisterschaftsspiele in der 2. Liga, nahm Gernot Plassnegger (42) auf der Betreuerbank der Lustenauer Austria Platz. Nun kehrt der Steirer mit dem Grazer AK als Trainer zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der Traditionsverein aus der Steiermark hat fünf Zähler mehr auf dem Konto als die Grün-Weißen. Der GAK ist Vierter und die Austria ist Zehnter. Klar, das das Wiedersehen mit dem Ex-Coach der Lustenauer in den letzten 90 Minuten zweitrangig ist. Es zählt für Lustenau im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres nur ein Heimsieg. Allerdings hat der GAK den Titelmitfavorit Wacker Innsbruck zuletzt mit 3:0 besiegt und kommt mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Lustenau.