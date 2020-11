Austria Lustenau will im Topspiel gegen Klagenfurt punkten

Nach zwei Siegen hofft die Lustenauer Austria auch beim Vizemeister Klagenfurt auf Zählbares.

Der Liveticker vom Spiel Austria Klagenfurt vs Austria Lustenau

Drittes Spiel in nur acht Tagen für die Kiene-Elf und mit einem Sieg in Kärnten winkt sogar ein Top-Fünfplatz. Allerdings sind sich die Lustenauer der Schwere der Aufgabe bewusst. Denn Klagenfurt ist das stärkste Heimteam der Liga und hat am drittmeisten Treffer in dieser Leistungsstufe geschossen. Markus Pink, Oliver Markoutz und Darijo Pecirep gehören zu den besten Stürmern der 2. Liga. Austria Lustenau Coach hat die Qual der Wahl und die Ausländerregelung fällt den Grün-Weißen auf den Kopf. Blankson Anoff musste in Kapfenberg aus diesem Grund die Partie von der Tribüne aus beobachten.