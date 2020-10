Austria Lustenau will Erfolgsrun fortsetzen

Austria Lustenau hat beim noch sieglosen Schlusslicht Young Violets Austria Wien drei Punkte im Visier-

Der Liveticker vom Spiel Young Violets Austria Wien vs Austria Lustenau

Die Truppe von Trainer Alexander Kiene ist im Aufwind. Nach der glanzvollen Vorstellung gegen Vorwärts Steyr (4:0) und den beiden guten Auftritten in den Tests gegen Schaffhausen (0:0) und SW Bregenz (2:0) gastiert Austria Lustenau am verlängerten Wochenende zweimal in der Bundeshauptstadt Wien und trifft zweimal auf die starken Fohlenteams der Bundesligaklubs von Austria Wien und Rapid Wien. Allerdings warnt der Austria Lustenau Trainer davor die zweite Kampfmannschaft der Wiener Veilchen zu unterschätzen. Vielmehr hofft der Deutsche auf eine Fortsetzung der guten Leistungen und dann ist ein „Dreier“ durchaus drin. Denn die Wiener haben erst zwei Remis auf der Habenseite. Die Lustenauer bleiben nach dem Spiel in der Bundeshauptstadt, denn schon am Montag zur Matinee wartet Rapid Wien II. An Allerheiligen steigt dann das Vorarberger Derby gegen FC Dornbirn (10.30).