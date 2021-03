Austria Lustenau will endlich den ersten Sieg 2021 fixieren

Mit FC BW Linz gastiert aber die beste Offensive der 2. Liga in Lustenau-

In der 17. Runde trifft die Lustenauer Austria zuhause auf den FC Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher gehören in diese Saison zu den Top-Klubs der Liga. Grün-Weiß will endlich wieder punkten und sich für die bisher gezeigten Leistungen belohnen.

Der Gegner - BW Linz "Die Linzer spielen eine sehr gute Saison. Sie zeigen gradlinigen, schnörkellosen Fußball und in der Defensive sind sie kompakt und zweikampfstark", analysiert Trainer Alexander Kiene den Gegner. Mit Fabian Schubert stellt das Team aus Oberösterreich auch den Top-Torschützen der laufenden Meisterschaft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hängt ein Punktegewinn davon ab, ob es die Austria schafft den großgewachsenen Stürmer aus dem Spiel zu nehmen. BW Linz stellt mit 33 Treffern aus sechzehn Spielen die beste Offensive der 2. Liga. Fabian Schubert führt mit 17 Toren die Liste an. Die Austria ist gewarnt. Und Lustenau musste im Frühjahr schon acht Gegentreffer einstecken. Die ersten drei Spiele trotz guter Leistung verloren und auch den elften Tabellenplatz zurückgefallen.

"BW Linz hat mit Pomer, Surdanovic und Kostic Spieler in ihren Reihen, die das Umschaltspiel der Linzer forcieren. Darauf müssen wir vorbereitet sein und konzentriert darauf reagieren", so Kiene. Im Winter hat sich der Club aus der Stahlstadt mit Kristijan Dobras und Nicolas Wimmer verstärkt, nicht mehr an Board ist Ex-Austrianer Lukas Tursch, der mittlerweile in der Bundesliga seine Schuhe schnürt.