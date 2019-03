Austria Lustenau will Auswärtstorsperre beenden

Im Auswärtsspiel in Pasching bei den FC Juniors Oberösterreich hofft die Plassnegger-Elf endlich wieder auf fremden Platz ins Schwarze zu treffen.

Nur neun von bisher insgesamt 27 Punkten hat die Lustenauer Austria auswärts geholt. Die Grün-Weißen haben sich auch aufgrund ihrer Auswärtsschwäche nicht unter den besten fünf Teams in der Zweitklassigkeit etablieren können. Noch viel schlimmer: Seit exakt 277 (!) Minuten läuft die Austria auf fremden Platz über dem Arlberg einem Torerfolg hinterher. Nur ein Zähler aus den letzten drei Spielen in der Fremde haben die Lustenauer auf die Habenseite gebucht. Allerdings könnten die Sechstplatzierten Austrianer mit einem dritten Auswärtssieg in dieser Saison wieder eine Annäherung zu den fünf Topklubs schaffen. Vor der Länderspielpause hofft die Austria auf drei Punkte. „Wir wollen den Gegner mit einem Pressing stark unter Druck setzen. Die Stärken und Schwächen der jungen OÖ-Talente sind bekannt. Die zwei schnellen Außenbahnspieler Erdogan und Benko gilt es in den Griff zu bekommen. Wir müssen aber auch unsere Qualitäten präsentieren und über die Leistungsgrenze gehen um den Erfolg zu fixieren. Es gilt auch die leichten Eigenfehler abzustellen“, kennt Austria Lustenau Trainer Gernot Plassnegger das Erfolgsrezept. Vorsicht ist auf alle Fälle geboten, denn die OÖ Juniors haben zuletzt gegen Lafnitz (2:1) und FAC Wien (1:0) zwei Siege eingefahren. Gut möglich, dass trotz des ersten Heimsieges im Frühjahr (2:1 Horn) die Austria die eine oder andere Umstellungen vornehmen wird. So könnte der Deutsche Maximilian Waack und der Brasilianer Gabryel Monteiro für Daniel Tiefenbach und Alexander Ranacher in die Startelf rücken. Marco Krainz hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, ist aber noch zuhause geblieben. Darijo Grujcic ist noch kein Thema, der Youngster soll behutsam mit einer speziellen Physiotherapie wieder aufgebaut werden, ehe er in den Alltag zurückkehrt.