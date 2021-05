Austria Lustenau trennt sich von Kiene und Tiefenbach

Das sportliche Tief hat nun für die beiden Coaches der Grün-Weißen Konsequenzen.

Interimistisches Trainer-Duo übernimmt Die Mannschaft wird bis zum Ende der Saison von Sportkoordinator Alexander Schneider in enger Zusammenarbeit mit Amateure-Trainer Michael Kopf gemeinsam betreut. „Wir blicken nun nach vorne und sind sehr froh, dass sich Alexander und Michael in dieser schwierigen Situation gemeinsam in den Dienst des Vereines stellen und die Mannschaft in den letzten vier Spielen betreuen werden. Alex kennt die Mannschaft in- und auswendig, Michael hat eine langjährige Erfahrung als Trainer und verfügt über die UEFA Pro Lizenz. Wir sind davon überzeugt, dass sie zusammen der Mannschaft neue Impulse geben können. Das Ziel und der Anspruch der Austria muss sein, diese Saison „über dem Strich“ zu beenden“, so Bernd Bösch abschließend. Das Duo wird am heutigen Nachmittag erstmals das Training leiten und dann am kommenden Samstag gegen den SKU Amstetten zum ersten Mal die Mannschaft gemeinsam an der Seitenlinie betreuen.