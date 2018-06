Austria Lustenau startet das Unternehmen Bundesligaaufstieg

Vor dem Trainingsstart von Austria Lustenau werden im Rahmen einer Pressekonferenz der neue Teammanager Christian Werner und die sechs Neuzugänge präsentiert.

Nur den enttäuschenden sechsten Endrang gab es für SC Austria Lustenau in der abgelaufenen Meisterschaft 2017/2018. Nur etwas mehr als zwei Wochen danach startet die Lustenauer Austria das erneute Unternehmen Bundesligaaufstieg und Rückkehr in die oberste Spielklasse Österreichs. Fast zwei Jahrzehnte wartet man im Lager der Grün-Weißen endlich wieder erstklassig zu spielen. Bei der Pressekonferenz und kurz vor dem ersten Training für die neue Meisterschaft 2018/2019 werden ein halbes Dutzend an neuen Spielern und ein neuer Teammanager, vermutlich Christian Werner präsentiert. Am 28. Juli beginnt die Saison für Austria Lustenau in der neuen 16er Liga. Bei der Austria erfolgt ein großer Umbruch und man setzt vor allem auf junge, hungrige sowie talentierte Spieler. So haben Martin Grasegger, Alexander Joppich, Christoph Kobleder, Christopher Drazan, Daniel Sobkova, Jodel Dossou und eventuell noch mehr Akteure den Klub verlassen.