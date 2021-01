Austria Lustenau schnappt sich Hohenems Torjäger

Der SC Austria Lustenau wird auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet Jan Stefanon vom VfB Hohenems.

Jan Stefanon (22) ist ein Eigenbauspieler des VfB Hohenems, der für den Emser Stadtclub in der Saison 2019/20 19 Treffer erzielte und der aktuellen Saison bereits nach sieben Runden fünf Treffer vorweisen kann. Insgesamt traf er in seiner Karriere für den Verein aus Hohenems in 119 Partien bereits 72 Mal. Der talentierte Stürmer wurde in den letzten Wochen auch von einigen BundesligaClubs umworben, aber Stefanon entschied sich dazu, seine ersten Schritte im Profibereich in Lustenau zu machen und sich dort in Ruhe zu entwickeln. Jan Stefanon unterschreibt bei der Austria einen Vertrag bis Sommer 2022 inklusive Option auf eine weitere Saison.