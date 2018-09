Austria Lustenau jubelt über Heimsieg

Austria Lustenau jubelte im Heimspiel gegen den FC Liefering über einen knappen 1:0-Sieg.

Für die Austria aus Lustenau ging die Saison heute mit dem Heimspiel gegen den FC Liefering weiter. Nach einer Anfangsphase ohne viele Höhepunkte bekamen die Hausherren in der 26. Minute einen Elfmeter zugesprochen, doch Ronivaldo scheiterte – es blieb beim 0:0. Kurz darauf gelang Nicolai Bösch dann aber doch das nicht unverdiente 1:0. Noch vor der Pause lief das Spiel weiter in die Richtung der Lustenauer, als David Schnegg vom FC Liefering die Rote Karte sah.

In der zweiten Halbzeit verpassten es die Lustenauer in Überzahl für die Entscheidung zu sorgen. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend. Die Gäste konnten aber nicht allzu viele gefährliche Aktionen entwickeln – so jubelte Lustenau über einen verdienten aber mühsam erkämpften Heimsieg.