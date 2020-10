Austria Lustenau ist beim Aufsteiger Rapid Wien II zu Gast

Die Elf von Trainer Alexander Kiene will in der Bundeshauptstadt endlich den ersten Auswärtssieg fixieren

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien II vs Austria Lustenau

Im ersten von zwei Auswärtsspielen in der Bundeshauptstadt Wien in 68 Stunden hat die Lustenauer Austria gegen die Young Violets Austria Wien nur ein 1:1-Remis geholt. Am Nationalfeiertag zur Matinee trifft das Team von Trainer Alexander Keine auf die zweite Kampfmannschaft von Rekordmeister SK Rapid Wien. Gegen die zweite Garnitur der Hütteldorfer sollen wennmöglich drei Zähler dazukommen. Allerdings hat Rapid Wien II vor wenigen Tagen in Dornbirn schon mit einem 2:1-Erfolg überrascht. Austria Lustenau ist Zehnter mit einem Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Der Aufsteiger Rapid Wien ist Vierzehnter mit fünf Punkten. Für Austria Lustenau ist es auch die Generalprobe für das Ländlederby an Allerheiligen Sonntag, 1. November, 10.30 Uhr in Lustenau.