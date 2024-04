Austria Lustenau hilft im Abstiegskampf in Wolfsberg nur ein Sieg

Schwere Aufgabe im ersten von zwei Duellen in drei Tagen für die Heraf-Mannen.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Fußball, Qualifikationsgruppe, 5. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs Austria Lustenau

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau Samstag

Wolfsberg, 17 Uhr, SR Arnes Talic (S)

Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga keines seiner vier Auswärtsspiele gegen den RZ WAC (2S 2U) – bei keinem anderen Team traten die Vorarlberger in der Bundesliga so oft an ohne zu verlieren.

Der SC Austria Lustenau verlor keines seiner sieben Auswärtsspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 5U) – seit der Ligareform absolvierte in der Bundesliga kein anderes Team so viele Gastspiele in der Qualifikationsgruppe, ohne jemals zu verlieren.

Der SC Austria Lustenau erzielte 20% der Treffer von außerhalb des Strafraums (3 von 15) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der RZ WAC kassierte neun Weitschussgegentore – so viele wie kein anderes BL-Team 2023/24.

Der RZ WAC kassierte 29% der Gegentore in der ersten Hälfte (10 von 34) – der geringste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der SC Austria Lustenau erzielte nur ein Tor in den ersten 45 Minuten (Yadaly Diaby gegen den LASK in Runde 17) – um sieben weniger als das Team mit den zweitwenigsten Treffern in der ersten Spielhälfte dieser BL-Saison (8, Altach).

RZ WAC-Trainer Manfred Schmid gewann in der Bundesliga nur zwei seiner sieben Spiele gegen den SC Austria Lustenau (3U 2N) – nur gegen den FC Salzburg (0%) und den SK Rapid (14%) kommt Schmid in der Bundesliga auf eine niedrigere Siegquote als gegen die Vorarlberger (29%).

Zur Halbzeit der Qualifikationsgruppe in der Bundesliga geht es für den SC Austria Lustenau an kommenden Wochenende ins Lavanttal zum Wolfsberger AC.

„Dass wir zweimal innerhalb weniger Tage aufeinandertreffen, macht es für beide Lager in der Vorbereitung auf die Partie natürlich einfacher. Vor allem was das zweite Spiel betrifft. Uns erwartet aber jedenfalls zweimal ein starker Gegner“, so Coach Andreas Heraf beim Pressegespräch vor dem WAC-Doppel.

Der Gegner – Wolfsberger AC

Mit aktuell 18 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid im Tableau mit vier Zählern Rückstand auf die Wiener Austria auf dem zweiten Platz. Eben gegen die Viola aus der Hauptstadt setzte es für die Kärntner letzten Spieltag eine 0:1-Heimniederlage. Davor spielten die „Wölfe“ viermal Unentschieden. „Wer als Favorit in diese Partie geht, darüber müssen wir nicht reden. Die Punkte, die die Wolfsberger bisher geholt haben, kommen nicht von irgendwo her. Sie wollen ins das Europacup-Playoff einziehen und uns natürlich besiegen. Trotzdem ist es unser Ziel, im Lavanttal zu punkten“, sagt Heraf. Im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften siegte der WAC zum Abschied aus dem Reichshofstadion Mitte November in Lustenau mit 3:2. Zu Saisonbeginn holte die Austria im ersten Duell auswärts einen Punkt.

Die Austria

Im grün-weißen Langer ist man gewillt, nach der Derbyniederlage von vergangener Woche wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. „Meine Jungs haben diese Woche super trainiert. Trotz dem vergangenen, enttäuschenden Wochenende war wieder richtig Feuer drinnen“, so Heraf über sein Team. Verzichten muss der Lustenauer Übungsleiter in Wolfsberg neben Luca Meisl (Knieoperation am Donnerstag in Wien), Matthias Maak (beide verletzt) auch auf Anderson Gomes, der nach seinem Platzverweis gegen Altach für ein Spiel gesperrt wurde. Dafür kehrt Stefano Surdanovic, der zuletzt bei den Amateuren sein Comeback nach Verletzungspause feierte, in das Aufgebot zurück.

