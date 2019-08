Austria Lustenau heiß auf drei Punkte gegen den GAK

Nach zwei Siegen und einem Remis empfängt die Lustenauer Austria in der vierten Runde der Saison 2019/20 am Sonntag den GAK im Planet Pure Stadion.

Die Lustenauer gehen mit viel Rückenwind in die Heimpartie, hat man doch bisher 3:1 in Dornbirn gewonnen, zuhause 1:1 gegen Ried gespielt und in Wien bei den Young Violets mit einem 2:0 drei Punkte geholt.