Austria Lustenau erhält Lizenz erstmals in 1. Instanz

Der SC Austria Lustenau erhält erstmals die Bundesligalizenz für die Saison 2019/2020 in erster Instanz.

Im Liga-Bescheid wird bestätigt, dass der Verein alle Kriterien und Auflagen für die höchsten Spielklassen erfüllt und somit auch in der Saison 2019/20 im Profifußball agieren darf. Besonders freuen durfte sich die Vereinsführung über die Erteilung der Lizenz ohne quartalsmäßige Reorganisationsprüfungen. “Wir haben in der Vorbereitung der Lizenzunterlagen sehr detailliert gearbeitet. Laut Bundesliga sind unsere Budget-Planungen transparent und nachvollziehbar.”, erklärt Bernd Bösch. Das Budget der Austria für die hpybet 2. Liga beläuft sich für die kommende Saison auf € 2.800.000. “Wir gehen zuversichtlich in die Zukunft. In den letzten Wochen hat sich bei uns im Verein viel getan und man merkt die positive Stimmung und den Zuspruch aus allen Richtungen. Nachdem die finanziellen Eckpunkte fixiert wurden, laufen jetzt die sportlichen und organisatorischen Vorbereitungen auf die neue Saison.”, so Bösch ergänzend. Bei einem Aufstieg in die Bundesliga plant die Austria mit einem Budget von € 4.900.000.