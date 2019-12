Austria lÃ¤dt zum Nachwuchskick

Am Wochenende gibt es wieder einmal Nachwuchshallenfußball vom Feinsten zu bestaunen.

Von Freitag, 20. bis zum Sonntag, 22. Dezember, findet in der Sporthalle des Gymnasiums Lustenau das bereits 19. Rudi-Hagen-Gedächtnisturnier statt, das wie jedes Jahr von der Nachwuchsleitung des SC Austria Lustenau organisiert wird. Dabei sind Nachwuchsteams aus ganz Vorarlberg vertreten. Gespielt wird in den verschiedensten Altersklassen. Den Anfang machen am Freitag die U10- und U12-Teams. Am Samstag spielen dann die U9, nochmals die U10 sowie die Unter-11-jährigen. Der Sonntag gehört der U12 sowie den ganz Kleinen (Bambini und U7, U8).