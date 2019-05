Austria klettert wieder auf Rang 3

Durch den 2:0-Heimsieg gegen Vorwärts Steyr kletterte die Lustenauer Austria in der Tabelle wieder auf den dritten Rang.

Im Heimspiel gegen Steyr wollten die Lustenauer nach der Niederlage in Kapfenberg wieder zurück auf die Siegerstraße und dadurch zurück auf den dritten Tabellenrang. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Hausherren die Defensive der Gäste nicht überwinden konnten, ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dieser blieben die Lustenauer gegen das Tabellenschlusslicht weiter das bessere Team und gingen in der 53. Minute durch Marcel Canadi mit 1:0 in Front. Trotz diesem Treffer blieb die Partie sehr eng. Erst in der 75. Minute sorgte Lucas Barbosa mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung.