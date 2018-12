Australische Forscher bestätigen: James Bond hat ein schweres Alkoholproblem

Neuseeländische Forscher analysierten in einer Studie das Trinkverhalten des Agenten mit der Lizenz zum Töten. Ihr Ergebnis ist eindeutig: James Bond sollte schleunigst zum Entzug.

Wenn sich eines der berühmtesten Zitate einer Filmfigur um Alkohol dreht, sollte das bereits zu denken geben. Doch auch wenn James Bond eindeutig eine Vorliebe für Martini (“Geschüttelt, nicht gerührt”) an den Tag legt, zeigt sich an seinem auffälligen Trinkverhalten, dass er über jede Art von verfügbarem Alkohol froh ist.

James Bond hat ein schweres Alkoholproblem Forscher der Universität Otago in Neuseeland haben eine Studie veröffentlicht, in der sie den Alkoholkonsum von Agent 007 genauer unter die Lupe nahmen. Für die Studie, die im Medical Journal of Australia erschienen ist, analysierten die Forscher 24 James Bond-Filme aus den Jahren zwischen 1962 und 2015. Das Ergebnis der Analyse ist ein für die Filmikone erdrückendes – jedoch wohl kaum überraschendes – Ergebnis: James Bond hat ein schweres Alkoholproblem. Daher raten ihm die Studienautoren dazu, professionelle Hilfe aufzusuchen und geeignete Mittel zu finden, um mit Stress am Arbeitsplatz umzugehen.

Schädliche Trinkkultur am Arbeitsplatz Auch an seinem Arbeitgeber MI6 lässt die Studie kein gutes Haar. Dieser sollte als verantwortungsvoller Arbeitgeber dafür Sorge tragen, ihren wohl wichtigsten Mitarbeiter an entsprechende Hilfseinrichtungen zu verweisen, um seinem Alkoholproblem Herr zu werden. Überhaupt bedürfe die Trinkkultur an James Bonds Arbeitsplatz einer dringenden Veränderung.

Alkoholisierter Bond gefährdet die Allgemeinheit Nicht nur aus Sorge um die Gesundheit von 007 raten ihm die Studienautoren dazu, sein Trinkverhalten zu überdenken. Wie aus der Studie hervorgeht, hat Bonds auffälliger Alkoholkonsum auch eine starke Gefährdung der Allgemeinheit zur Folge. So ging Bond nicht nur einmal alkoholisiert in einen Kampf, setzte sich hinters Steuer oder hatte Kontakt mit gefährlichen Tieren. Außerdem bediente er in alkoholisiertem Zustand komplexe Maschinen, lieferte riskante athletische Darbietungen oder hatte Sex mit feindlichen Personen.

Auch Tyrion Lannister und Tony Stark haben ein Alkoholproblem James Bond ist übrigens bei Weitem nicht die einzige Filmfigur, die Alkohol über die Maßen konsumiert. Auch Tyrion Lannister aus der Serie “Game of Thrones” mit dem ewigen Kelch in der Hand und Tony Stark alias “Iron Man”, der zumindest in den Comics zu oft am Glas hängt, sollten ihr Trinkverhalten überdenken.