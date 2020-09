Austern und Champagner

Stilvolles Genießen mit Klasse und Abstand am Bregenzer Fischersteg.

Kenner wissen es: Monate mit „r“, also erstmals der September, sind hierzulande auch Austernzeit! Gerade auch deshalb, weil diese Raritäten eine interessante Alternative zu Wild- und Schlachtpartien darstellen. Bei strahlendem Sonnenschein luden Veronika und Michaela Hehle (Die Genussbringer) zu einem genussvollen „Meet & Greet“ an ihre Sunsetbar am Fischersteg in der Seepromenade der Landeshauptstadt. Zur Musik von „Tschako und Fräulein Jäger“ wurden dank Unterstützung von Kattus-Gebietsleiter Meinrad Benedikt neben köstlichen, frischen Austern auch hochwertige Champagner aus dem Hause Laurent-Perrier kredenzt.