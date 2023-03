Austausch von Heizung und Lüftung

Die Gemeindevertretung von Mäder konnte in ihrer jüngsten Sitzung wieder zahlreiche Beschlüsse fassen.

So konnte Bürgermeister Siegele berichten, dass die Arbeiten an der Erschließung der Umlegungsgebiete gut voranschreiten und auch die Umbauarbeiten im Gemeindeamt im Zeitplan liegen. Weiters erklärte Siegele, dass der Schweizer Bundesrat dem Parlament empfohlen hat, für das Agglomerationsprogramm Rheintal, in dem auch Mäder Mitglied ist, zu Investitionen von 79 Millionen Schweizer Franken einen Zuschuss in der Höhe von 23,6 Millionen Schweizer Franken zu gewähren. Der Förderungszeitraum umfasst dabei die Jahre 2024 bjs 2028 und das Geld fließt hauptsächlich in die Bereiche der sanften Mobilität.

Dazu hat die Gemeindevertretung von Mäder einstimmig den Einbau einer Lüftungsanlage im Kindergarten Ulimahd beschlossen. Mit dem Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung werden dabei zwei Ziele erreicht. Erstens wird die Luftqualität deutlich verbessert. Das heißt, der CO2-Gehalt und auch die Viren- und Pollenbelastung der Luft werden deutlich reduziert, was gerade bei Grippewellen eine geringere Ansteckungsgefahr bedeutet. Zweitens wird der Energieverbrauch durch die Lüftung mit einem Wärmetauscher reduziert. Der Einbau der Lüftung ist während der Sommerferien vorgesehen und die Gesamtkosten werden mit rund 200.000 Euro beziffert.

Damit die Organe der Gemeindesicherheitswache der Marktgemeinde Götzis auch im Gemeindegebiet von Mäder im Sinne der Straßenverkehrsordnung tätig werden können, beschloss die Gemeindevertretung von Mäder weiters, einen entsprechenden Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen an den Bezirkshauptmann in Feldkirch zu stellen. Dazu erfolgte auch eine Änderung der Flächenwidmung, sowie die Vergabe von Baurechten im Umlegungsgebiet Schweizerstraße. In diesem Bereich besitzt die Gemeinde noch nutzbare Gewerbeflächen und um die weitere Entwicklung von Mäderer Betrieben zu ermöglichen, wurden Flächen in einem Ausmaß von 5.800 Quadratmeter im Baurecht an diese vergeben. Eine weitere rund 2.000 Quadratmeter große Fläche wurde an einen Betrieb aus Frastanz vergeben. Alle Baurechte haben eine Laufzeit von 40 Jahren mit der Option zur Verlängerung um weitere 40 Jahre. MIMA