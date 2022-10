Austausch mit Führungskräften am Weltmädchentag

Bregenz (BRK) – Jährlich am 11. Oktober, dem internationalen Weltmädchentag, wird auf die Belange von Mädchen und die Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, aufmerksam gemacht.

Die Führungskräfte der Landeshauptstadt Bregenz nahmen diesen Aktionstag zum Anlass, um sich mit Mädchen und jungen Frauen über ihre Ideen für die Stadt auszutauschen. Die Teilnehmerinnen stellten dabei das Projekt „Platz da! Mädchen* gestalten Stadt.“ vor, mit dem sie in Begleitung von Architektinnen und dem Verein Amazone einen Gegenentwurf zur männlich geprägten Stadtplanung in Bregenz erarbeitet haben.

Die Teilnehmerinnen begingen zuvor in zwei Stadttouren Orte, an denen sie sich wohlfühlen und solche, die sie eher meiden. Mithilfe eines städtebaulichen Inputs analysierten sie die Stadt und formulierten in einem weiteren Schritt ihre Wünsche und Anliegen. Basierend auf der Analyse und der gefundenen Nicht-Wohlfühl-Orte entwickelten die Teilnehmerinnen in zwei Workshops eigene Ideen für Bregenz und setzen diese in kreativen Methoden um. Ziel war, den Blick der Mädchen auf die Stadt sichtbar zu machen, um ihren Wünschen zur Gestaltung eine Stimme zu geben.