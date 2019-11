Ausstrahlung der Veranstaltung "Cannabis in der Medizin" in FOCUS Sendung

Am Donnerstag, 10. Oktober, fand im Publikumssaal des Landesstudios Vorarlberg Dornbirn die Veranstaltung "Cannabis in der Medizin" statt. Am Samstag, den 23. November, ist von 13 - 14 Uhr in der Sendung FOCUS auf Radio Vorarlberg die Ausstrahlung zu hören.

Eine Ärztin, ein Apotheker und ein Molekularbiologe/Toxikologe haben über diese sehr brennende Thematik moderiert, es wurde von Philipp Wüstner informativ und kurzweilig referiert/diskutiert.

Die im Anschluss gestellten Fragen haben gezeigt, dass die Vorarlberger sehr interessiert waren. Natürlich konnten bei weitem nicht alle Fragen behandelt werden. Dafür sind Sie herzlich eingeladen, Fragen in Zusammenhang zu diesem Thema, Ihrem Arzt und/oder Apotheker zu stellen.