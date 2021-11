Ausstellungsfinale in der Kellergalerie kukuphi

Bludenz (sco). Die Ausstellung von Markus "Mäx" Khüny und Birgit Sargant bei der Apotheke Bludenz-Stadt schließt am Samstag, dem 6. November, um 12 Uhr.

Die Anfang Oktober eröffnete Schau erwies sich als Publikumsmagnet. In der Kellergalerie präsentierte Markus “Mäx” Khüny seine faszinierende Intarsienkunst. Birgit Sargant, die Leuchtkörper aus unterschiedlichen Materialien fertigt, brachte unterdessen den Betrachter mit ihrer Lichtinszenierung zum Staunen. “Oooh”, tönte es am Eröffnungsabend, nachdem alle Beleuchtungskörper ausgeschaltet waren und einzig noch Sargants Leuchtköper erstrahlten. Der anschließende Applaus war für die ausstellenden Künstler der schönste Lohn. Eine Viertelstunde früher als alle anderen kam Christoph Thoma in den Genuss, die Ausstellung besichtigen und auf sich wirken lassen zu können. Denn der Landtagsabgeordnete wurde ganz kurzfristig als Vernissageredner gewonnen. Den Bludenzer Markus Khüny musste er im Städtle nicht extra vorstellen. “Mäx hat durch seinen Vater die Liebe zur Intarsienkunst entdeckt. Dieses Arbeiten in unterschiedlichen Schichten ist eine sehr komplexe Aufgabe”, gab Thoma zu bedenken.

Khüny und Sargant machen Handwerkskunst zu Kunst. Birgit Sargant stammt aus Hohenems, ist aber nach Dornbirn umgezogen. In der Kellergalerie hat Sargant ein Stück Grünfläche in Form eines Baumes gezüchtet. “Sechs Wochen hat meine Naturlandschaft in der Galerie überlebt”, zeigte sich Sargant bei ihrem Galeriebesuch am 2. November sichtlich erleichtert.”Grünflächen zu züchten, kann als Botschaft verstanden werden. Wir leben in einer Welt, die enden wollend ist, wenn wir nicht sorgsam mit ihr umgehen”, meinte der Kultursprecher und erntete damit zustimmendes Kopfnicken.”Städtisches Kulturleben braucht Dynamik”, sagte Thoma in diesem Jahr in einem Kurzvideo über die Kellergalerie kukuphi. Künstler aus dem Ländle finden dort Raum, bekommen eine Plattform und die Chance, ihre Werke vielfältig erfahrbar zu machen. “Vorarlberg und die Alpenstadt Bludenz brauchen mutige Menschen, welche Kunst und Kultur als Treiber für die Stadtentwicklung sehen. Sigi Fritsche tut das. Sie hat einen kulturellen Ort der Begegnung geschaffen”, meinte Thoma voller Wertschätzung. Ihr Gatte, Maximilian Fritsche, steht ihr hilfreich zur Seite.