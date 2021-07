Ausstellungseröffnung von Künstler-Unikum Helmut King in der Galerie 9und20 King macht aus allem Kunst

Vorigen Samstag eröffnete Maler, Zeichner und Pop Art Künstler Helmut King seine umfassende bunte Ausstellung in der Kirchstraße in der Galerie 9und20 in Bregenz.

Noch mehr Farbe ist kaum möglich, eine noch größere Vielfalt an Gesichtern, Rockmusikern, bunten Gitarren und lustigen skurrilen Holzskulpturen, großen Bildern mit comicartig verfremdeten Konzerten der Stones, Beatles, The Who, Frank Zappa und Jimi Hendrix, um nur einige zu nennen, ist kaum vorstellbar. Helmut King ist speziell, ein absolutes Unikum unter den Künstlern. Er macht was er will, was ihm in den Sinn kommt und ihm gerade gefällt. Er malt mit Acryl, Tusche und schwarzem Edding, drückt die Farbe aus der Tube und malt sie wie sie ist, denkt nicht an Farbmischungen. King erzeugt grellbunte Bilder, auf denen viel zu sehen ist. Er versteckt schon mal bekannte Figuren wie die vier Beatles auf seinen Bildern und immer wieder Zappa.